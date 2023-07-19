500 طالب يتقدمون فى أول أيام اختبارات قبول قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة

كتب محمد صبحى

عقد قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مقابلات قبول الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالقسم.

وتنقسم المقابلات إلي عدة لجان للبرنامج العربي حيث تعقد هذه المقابلات داخل مقر الكلية بمكتب رئيس القسم واستديوهات الكلية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات تجاوز الـ 500 طالب موضحًا أنه تم تمديد موعد التسجيل للاختبارات للأثنين المقبل الموافق 24/7 بناءًا على رغبة الطلاب.

وتأتي المقابلات بحضور عدد كبير من أساتذة الكلية بالإضافة إلي عدد من الخبراء من الخارج، وتشمل اللجان: "الدكتورة مني الحديدي رئيس قسم الإذاعة الأسبق، والدكتورة نسمة البطريق، والدكتور وليد فتح الله، والدكتور هشام مصباح، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتورة نشوة عقل، والدكتورة شيماء ذو الفقار" الأساتذة بقسم الإذاعة"؛ كما تشمل اللجان عددًا آخر من أعضاء هيئة التدريس.

أما عن قائمة الخبراء من الخارج فتشمل: "الدكتورة الخبيرة عفاف طبالة ،والدكتورة لمياء محمود رئيسة إذاعة صوت العرب سابقًا ،والإذاعية نسرين عكاشة براديو مصر، وكذلك المخرج عز الدين سعيد، والمخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف، والأستاذ محي الدين سعد، والإذاعي محمد فؤاد؛ وعدد آخر من الخبراء.

وتدور الاختبارات حول أسئلة لبيان شخصية الطالب، وكيفية إلمامه بالأحداث الجارية والمعلومات العامة، بالإضافة إلى مدى متابعة الطلاب لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

يذكر أن اختبارات هذا العام تأتي في وقت يشهد فيه قسم الإذاعة والتليفزيون إقبالًا وتنافسًا كبيرًا بين الطلاب.