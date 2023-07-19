يوم حقلى لمزارعى قرية كفر الشيخ الظواهرى بالشرقية عن محصول الأرز

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع معهد بحوث الأرز تُنفذ يوم حقلي عن محصول الأرز لمزارعي قرية كفر الشيخ الظواهري بمركز ههيا.

وأشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث الأرز والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالوزارة بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول الأرز لمزارعي قرية كفر الشيخ الظواهري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، وفي حضور الدكتور وليد محمد بمركز بحوث الأرز بسخا والمهندس هاني صلاح اخصائي المحصول بالمحافظة وعدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز واستعراض اهم أصناف الأرز وأكثرها ملائمة للزراعة في المحافظة ومنها الأصناف العريضة والرفيعة وطرق الري فى جميع مراحل عمر النبات وأهمية التسميد خاصة الفوسفاتى والازوتى والبوتاسى وطرق مكافحة الحشائش بالمبيدات والمعدلات الموصي بها مع مراعاة عدم التعطيش أثناء فترة امتلاء الحبوب وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.