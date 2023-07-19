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وزير الطيران: خطوط جوية جديدة خلال الفترة المقبلة إلى ليبيا والهند واليابان

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:52 م
وزير الطيران: خطوط جوية جديدة خلال الفترة المقبلة إلى ليبيا والهند واليابان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى
كتبت رحاب نبيل

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أعلن الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عن افتتاح عدداً من الخطوط الجديدة لمصر للطيران الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا و مدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.
 
وأضاف وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران قامت بتشغيل عددا من الخطوط الجوية الجديدة مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة، وحققت الشركة زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو2023 بلغت 12%  زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9 %، بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 % مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.
 
ووضعت شركة مصر للطيران خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكتروني في جميع الخدمات بالكامل، وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران، الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.

وزير الطيران

ليبيا

الهند

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مصر للطيران

خطوط جوية



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