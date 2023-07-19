اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:00 م
أكرم القصاص
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وزير البترول يستعرض التعاون والشراكة الناجحة فى منجم السكرى للذهب

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:35 م
وزير البترول يستعرض التعاون والشراكة الناجحة فى منجم السكرى للذهب المهندس طارق الملا ومارتن هورجان رئيس شركة سنتامين العالمية للذهب
كتبت -مروة الغول

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق على هامش منتدي مصر للتعدين.
 
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، وتم استعراض التعاون والشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب  بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.
 
وأكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثمارى، مشيرا إلي أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح ويمكنها أن تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية.
 
 

التعدين

البترول

الذهب

وزير البترول



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