وزيرا خارجية اليمن والمجر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره المجري بيتر سيارتو سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي بعدد من القطاعات الحيوية والخدمية.



وبحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة المجرية بودابست، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني.



وتم خلال اللقاء، التوقيع على 3 بروتوكولات في المجالات الدبلوماسية والتعليم العالي والمياه والبيئة، وبرامج دورات تدريبية وتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين والتنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنين إلى 100 منحة، وتقديم مساعدات في مجال المياه والبيئة للمساهمة في حل مشكلة المياه في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة صنعاء وعدد من المناطق.



كما تم الاتفاق على التعاون في مجال إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي على نطاق واسع في البر والبحر وتدريب الجانب اليمني على الوقاية والحماية من المواد المتفجرة.



من جانبه.. أكد وزير الخارجية المجري توفير التمويل للشركات المجرية لتنفيذ مشروعات لإعادة إعمار اليمن والاستفادة من الخبرة المجرية المكتسبة من إعادة إعمار دول البلقان ومناطق أخرى.



وأشار إلى وقوف المجر إلى جانب وحدة وأمن وسيادة اليمن ودعمها للحكومة والشعب اليمني في سعيه المشروع لاستعادة حريته.