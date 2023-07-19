وزارة الأوقاف: زى موحد لعمال المساجد يجرى العمل على توفيره تدريجيا

كتب - لؤي علي

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار اهتمامها بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيا لهم بداية بالمساجد الكبرى، وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم توفير الزي سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية، مشيرة أنه سيكون زيا مميزا وفق النموذج التالي:

يُذكر أن وزارة الأوقاف وزعت مؤخرا الدفعة الثامنة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم ( 10 ) آلاف إمام، وذلك بمحافظات: (الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الدقهلية – الغربية – الأقصر – دمياط – أسوان – الفيوم – الإسماعيلية – شمال سيناء).