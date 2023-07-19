وثائق بريطانية: تونى بلير سعى لتجنب "التعاطف" مع برلسكونى فى قمة روما 2002

كتبت رباب فتحى

كشفت وثائق صدرت حديثاً أن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، سعى إلى تجنب عناوين الأخبار غير المرحب بها التي تشير إلى أنه كان يتودد إلى و"يتعاطف" مع سيلفيو برلسكوني من خلال عدم دعوة مراسلي اللوبي الإعلامي لحضور قمة بريطانية وإيطالية في روما.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه قبل القمة الثنائية التى عقدت فى فبراير 2002 ، أخبر سفير بريطانيا في روما ، جون شيبرد ، الحكومة أن لديها "فرصة حقيقية" لاستغلال "توجهات رئيس الوزراء الإيطالي في أوروبا لدعم مصالح المملكة المتحدة..والبقاء متيقظين للمخاطر" .

وكان يُنظر إلى برلسكوني، الذي توفي الشهر الماضي، على أنه يوفر فرصة لتحقيق التوازن بين المحور الفرنسي الألماني المؤثر في الاتحاد الأوروبي ، لكنه احتل العناوين الرئيسية بسبب التعليقات على "تفوق" الحضارة الغربية، ومزاعم جديدة بالفساد، وعرقلته لاتفاقية مذكرة التوقيف الأوروبية، بحسب الوثائق الصادرة عن الأرشيف الوطنى.

وكتب ستيفن وول ، مستشار الاتحاد الأوروبي لبلير ، قبل القمة "حقيقة أن المستشار الألماني ، جيرهارد شرودر ، رفض التوقيع على رسالة مشتركة مع برلسكوني ، وأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك سعى لتجاهل برلسكوني له آثار بالنسبة لنا".

في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسباني آنذاك ، خوسيه ماريا أزنار ، قال وول لبلير: "لقد كان من مصلحتنا العمل عن كثب مع أزنار. سيكون من مصلحتنا العمل مع برلسكوني ، لكن لا نرى أنه يفعل ذلك ".

في تعليق توضيحي ، كتب بلير: " أنا أتفق مع الفقرة الأخيرة! لكنه أساسي في التحالف ضد الاتحاد ".

وجاء في مذكرة لبيتر هين ، وزير أوروبا آنذاك ، الذي كان يرافق بلير إلى روما، أن القمة ستكون "صعبة"، وقال "نريد أن نتجنب أن تشعر وسائل الإعلام بأن" بلير يتودد إلى برلسكونى".