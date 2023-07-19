وقال ميلر -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "كما هو الحال دائمًا فإن سلامة وأمن أي أمريكي في الخارج تظل على رأس أولويات الولايات المتحدة.. وكما ذكرت فإن البنتاجون يقوم بالجهود حاليا وبالاتصالات المناسبة.. نحن ننسق بشكل وثيق مع وزارة الدفاع وفي ظل قيامنا بجهود لحل هذه المشكلة لن نتردد بالطبع في اتخاذ الخطوات المناسبة".

وكان المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الكولونيل أيزاك تايلور قد أعلن أمس أن جنديا أمريكيا عبر خلال جولة توجيهية في المنطقة الأمنية المشتركة بملء إرادته وبدون إذن خط التماس.

وتعد المنطقة الأمنية المشتركة هي جزء من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث تشرف عليها الأمم المتحدة.