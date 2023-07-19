وأشاد وانج، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بالدبلوماسي الأمريكي الأسبق لاضطلاعه "بدور لا بديل له" في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، واصفا كيسنجر بأنه "صديق قديم"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.

وأشار وانج خلال الاجتماع إلى أن "السياسات الأمريكية تجاه الصين تتطلب حكمة دبلوماسية على غرار كيسنجر وشجاعة سياسية على غرار نيكسون".

وقال وانج لكيسنجر إنه سيكون من "المستحيل" محاولة إصلاح الصين، بل ومن المستحيل تطويق الصين واحتوائها.

وفيما يخص تايوان، قال وانج إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن "الأنشطة الانفصالية لاستقلال تايوان" إذا كانت تأمل في الاستقرار عبر مضيق تايوان.

وكان كيسنجر - البالغ من العمر 100 عام - قد وصل إلى الصين أمس الثلاثاء في زيارة مفاجئة .. وقالت واشنطن إنها كانت على علم بزيارته، إلا أنه لم يكن يتصرف نيابة عن الحكومة الأمريكية.

واجتمع كيسنجر أمس بوزير الدفاع الصيني لي شانج فو، وأكد خلال اللقاء أنه "يجب على الولايات المتحدة والصين القضاء على سوء التفاهم ، والتعايش السلمي ، وتجنب المواجهة".

