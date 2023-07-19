هام لطلاب الثانوية العامة.. كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟ إنفوجراف

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

• يقوم الطالب بالتسجيل إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

- من المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات فى هذه المرحلة؟

متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 فى هذه المرحلة، خلال الفترة من يوم السبت 15/ 7 /2023 حتى الخميس 27/ 7 /2023

الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات

- كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

1. كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف)

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

8. شعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس

- تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات