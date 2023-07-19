نقابة الأطباء تجتمع مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية لبحث تطوير مشروع العلاج

كتبت آية دعبس

اجتمعت هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر ، برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء، والدكتور جمال عميرة وكيل النقابة والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، أمس الثلاثاء 18 يوليو 2023، مع ممثلين عن غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بحضور غادة الجنزوري وكيل الغرفة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون و تطوير مشروع العلاج وحل المشكلات بين أطراف المنظومة.

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إنها تلقت خطابا من مستشفيات جامعة عين شمس، بعد وصول لجامعة عين شمس خطابات استدعاءات قضائية لبعض الأطباء، لقيامهم بوضع لوجو بادج على روشتات العلاج الخاص بهم ينطوى على أنهم أخصائيون أو استشاريون بالجامعة، وهم ليس من ضمن الأطباء العاملين أو أعضاء هيئه التدريس العاملين بجامعة عين شمس.

لذلك ناشدت النقابة العامة للأطباء، كافة الأطباء بوضع اللوجو بالروشتات والتقارير الطبية الخاصة بهم وفقا لمكان العمل، وليس لحصولهم علي المؤهل بجامعة عين شمس أو غيرها من الجامعات، وذلك حتي لا يتم الزج باسم هذه الجامعات في استدعاءات قضائیة لیست حقیقیة.