اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:58 م
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مياه المنوفية: حملات توعوية واستطلاعات رأى بمراكز خدمة العملاء بالمحافظة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:24 م
مياه المنوفية: حملات توعوية واستطلاعات رأى بمراكز خدمة العملاء بالمحافظة جانب من استطلاعات الرأي
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، من خلال حملات وندوات التوعية واستطلاعات آراء العملاء، حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها وفي إطار استعدادات الشركة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي لعام 2023م بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط في مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة.
 
وذكر، أجرى فريق التوعية بالشركة حملات توعوية وزيارات ميدانية واستطلاعات لآراء العملاء المترددين علي جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ،وعدادات المياه مسبقة الدفع بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.
 
يأتي ذلك في إطار مبادرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإطلاق جائزة التميز الحكومي بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، فى مبادرة الأولى من نوعها كأول شركة قطاع اعمال عام، تشارك فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية، تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية 2030.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

ندوة توعية



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