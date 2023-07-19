مواجهات فى الكرة الخماسية وتنس الطاولة ضمن منافسات دورى الأحياء الشعبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أسفر لقاء خماسى كرة القدم بين فريقى الثمانين "أ" و "ب" عن فوز فريق الثمانين " أ " بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما جرت لقاءات تنس الطاولة ضمن منافسات دوري الأنديـة الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ، "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية " تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و 62 لاعب ولاعبة فى لعبة تنس الطاوله، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية و الرياضية، والملاعب المفتوحة، وقد تضمنت شروط الإشتراك ألا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم، ويتكون الفريق من 11 عضو و أما عن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضو أن يكون أعضائه من مواليد الأعوام التالية "2007/2008/2009/ 2010 " من عمر 13 حتى 17 سنة، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مره واحده من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزى موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمــن المبـاراة تكون 20 دقيقـة علـى شـوطين لكـرة القـدم أما كـرة الـيد 30 دقيقة على شوطين و التغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفاعليات، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.