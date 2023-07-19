وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا التراجع جاء مدعوما بانخفاض أسعار البنزين والديزل وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث تراجع معدل تضخم الغذاء إلى 17.3% في يونيو مقارنة ب 18.3% في مايو.

من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت "التضخم آخذ في الانخفاض ويقف عند أدنى مستوى له منذ مارس الماضي؛ لكننا لسنا راضين ونعلم أن الأسعار المرتفعة لا تزال مصدر قلق كبير للعائلات والشركات".

وأضاف "الطريقة الأفضل والوحيدة التي يمكننا من خلالها تخفيف هذا الضغط وإعادة نمو اقتصادنا مرة أخرى هي الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام".

وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.