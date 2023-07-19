مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة سياحية من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 11 رحلة بينهم 5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من ايطاليا .

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.