مصرع 94 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة بالهند وباكستان

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، مصرع ثمانية أشخاص جراء الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية "جامو وكشمير".



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن خمسة من أسرة واحدة لقوا مصرعهم جراء انهيار منزلهم، فيما قضى ثلاثة آخرون مصرعهم جراء انهيار طيني، مضيفة أن السلطات أطلقت عملية إنقاذ لانتشال جثامين الضحايا.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وارتفاع منسوب الأمطار، وإغلاق عدد من الطرق السريعة، وتضرر عدد من الكباري والطرق بالولاية.



وفي باكستان، حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال هبوب عواصف رعدية وترابية مخربة وهطول أمطار في كثير من المناطق باقليم السند جنوب شرق البلاد، وهو ثالث أكبر الأقاليم الباكستانية.



وتوقعت إدارة الأرصاد، بحسب ما نقلته صحيفة "داون" الباكستانية، هطول أمطار واختراق التيارات الموسمية للمناطق الوسطى والعليا فى باكستان، وأن تقترب هذه التيارات من شرق السند ثم تنتشر تدريجيا عبر أنحاء الإقليم، مشيرة إلى أنه من المحتمل هبوب عواصف رعدية وترابية بمناطق (ثارباركار وأميركوت وميربوخاس وسانغار وخير بور وساكور ولاركانا، ووجاكوآباد وجاموشورو ومناطق مجاورة لها) خلال الفترة ما بين مساء اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، فضلا عن احتمالية حدوث أضرار مادية من جراء هذه العواصف.



وفي سياق الطقس السيئ أيضا، أفادت قناة "إيه آر واى نيوز" الاخبارية التليفزيونية الباكستانية نقلا عن إدارة مكافحة الكوارث بأن 86 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 151 آخرون من جراء الأمطار الموسمية التى هطلت على باكستان منذ يوم 25 يونيو الماضى.