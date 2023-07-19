مصرع 3 وإصابة 2.. تفاصيل حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وميكروباص بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم الدفع بقوات من قسم الإنقاذ بالحماية المدنية،لاستخراج جثامين المتوفين من السيارة، وجارى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.