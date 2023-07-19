اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 وإصابة 2.. تفاصيل حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وميكروباص بالشرقية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:12 م
مصرع 3 وإصابة 2.. تفاصيل حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وميكروباص بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم  بين سيارتين ميكروباص مع نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. 
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  تصادم  بين سيارتين  ميكروباص ونقل، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم الدفع بقوات من قسم الإنقاذ بالحماية المدنية،لاستخراج جثامين المتوفين من السيارة، وجارى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.
 
جانب من الحادث (1)
 

 

جانب من الحادث (2)
 

 

جانب من الحادث (3)
 

بلبيس

الشرقية

حادث تصادم

اصابة شخص شخص الطريق الاقليمى

حادث مروع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة