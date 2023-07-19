مصرع 2 وإصابة 4 فى حريق شقة سكنية بالعجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين ونقلوا الي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وتبين من المعاينة، وفاة شخصان وإصابة 4 آخرين نتيجة لانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بسبب تسرب غاز وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل جميع المتوفين والمصابين الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان لكشف الملابسات بالكامل.