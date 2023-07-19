وأفادت الشرطة الهندية، وفقا لما أوردته قناة (إن دي تي في) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الحادث وقع عندما انهار جزء من الطريق الرابط بين ثلاث مناطق في الولاية، مما أدى إلى سقوط السيارة فى مجرى المائى.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.