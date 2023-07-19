نيودلهى (أ ش أ)

لقى 15 شخصا حتفهم صعقا بالكهرباء إثر انفجار محول للكهرباء بالقرب من نهر الأكناندا فى مقاطعة "شامولى" بولاية "أوتارانتشال" الهندية.

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، عن الشرطة قولها إن من بين القتلى أربعة من أفرادها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفى وقت سابق، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء سقوط سيارة كانت تقلهم فى مجرى مائى عقب انهيار جزء من طريق فى ولاية "هيماتشال براديش" الهندية.