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مصرع 14 شخصًا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضى فى كولومبيا.. صور

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:14 ص
مصرع 14 شخصًا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضى فى كولومبيا.. صور انزلاق أرضى
أحمد علوى

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أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين جراء انزلاق أرضي في مقاطعة كوديناماركا بوسط كولومبيا.

وكتب حاكم المقاطعة نيكولاس غارسيا بوستوس على "تويتر"، الثلاثاء، أنه تم العثور على 14 جثة، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفيات.ولا تزال أعمال البحث جارية والإغاثة مستمرة، حيث لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين، حسب معلومات صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

وطال الانزلاق الأرضي مدينة كيتامي في مقاطعة كوديناماركيا جنوبي العاصمة بوغوتا صباح الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي)، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في بعض المناطق.
 
انزلاق ارضى 2
انزلاق ارضى 

انزلاق ارضى

انزلاق أرضى
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كولومبيا

ازلاق ارضى فى كولومبيا

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