وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجدار سقط بينما كان العمال يجلسون داخل خيامهم على جانب الطريق في موقع البناء.

وقال المسئول بالشرطة المحلية محمد أكرم إن الجدار انهار وسط هطول الأمطار الموسمية بالقرب من حي "جولرا" وتم انتشال جثث القتلى.

وتتعرض باكستان إلى هطول الأمطار الموسمية منذ 25 يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 112 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس.

وقد تسببت الأمطار في تضخم أنهار باكستان في إقليم "البنجاب" الشرقي، وأغرقت مئات القرى وتسببت في نزوح 15 ألف شخص على الأقل.