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مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالوادى الجديد

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:19 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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لقى شخصان مصرعهما في حادث مروري بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثتى المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام لشابين توفيا في حادث مروري.
 
وتبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع كل من  أحمد سعد سفينة محمد 17 سنة، محمود محمد سيد 19 سنة.
 
جرى نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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