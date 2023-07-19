مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام لشابين توفيا في حادث مروري.

وتبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع كل من أحمد سعد سفينة محمد 17 سنة، محمود محمد سيد 19 سنة.

جرى نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.