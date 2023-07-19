مصرع شاب طعنا بآلة حادة فى مشاجرة بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، طعنًا بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، وتبين مصرع إسلام.ع، 28 عامًا، طعنًا بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.