اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مسجد الإمام الحسين والصحابة بشرم الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
مسجد الإمام الحسين والصحابة بشرم الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة مسجد الإمام الحسين
كتب – لؤي علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

يُذكر أن وزارة الأوقاف منحت مؤخرا شهادة تقدير خاصة لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، لحصوله على المركز الثاني في مسابقة المسجد المثالي لعام 2022، كما قررت الوزارة في وقت سابق اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، مسجدا مثاليا لعام 2022م تطويرًا وأنشطة.

WhatsApp Image 2023-07-19 at 10.23.51 AM
 
WhatsApp Image 2023-07-19 at 10.23.49 AM

ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

مسجد الإمام الحسين

مسجد الصحابة بشرم الشيخ

وزارة الاوقاف

الاوقاف



الموضوعات المتعلقة

وزارة الأوقاف: زى موحد لعمال المساجد يجرى العمل على توفيره تدريجيا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:03 ص

أوقاف الأقصر تعلن بيع 397 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:00 ص

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:55 م

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:17 م

واعظة بالأوقاف لقناة الناس: هذه أول مهاجرة فى الإسلام ونزل فى حقها قرآن.. فيديو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:08 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الليلة احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة