مسجد الإمام الحسين والصحابة بشرم الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة

كتب – لؤي علي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

يُذكر أن وزارة الأوقاف منحت مؤخرا شهادة تقدير خاصة لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، لحصوله على المركز الثاني في مسابقة المسجد المثالي لعام 2022، كما قررت الوزارة في وقت سابق اختيار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، مسجدا مثاليا لعام 2022م تطويرًا وأنشطة.