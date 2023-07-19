مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

كتبت – مرام محمد

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بـ42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

ورحب المحافظ بالفريق حجازى على أرض محافظة الجيزة، وذلك فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومي العملاق للوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأي عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ معرباً عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع أفضل لأهالي القرى.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ الجيزة على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومي العملاق المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الفريق حجازي ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالقرى التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام، وسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق.

من جانبه، شدد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي معوقات فى سبيل انتهاء الجهات المنفذة من مشروعات المبادرة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير طريق 21 والواصل بين مدينتى الصف وأطفيح لتنفيذ إزدواج الطريق ومراعاة الإشتراطات الهندسية الخاصة بإرتفاع الطريق ليتناسب مع إرتفاعات الطرق الداخلية تلبية لإحتياجات أهالى المدينتين.

ويذكر أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تشمل إنشاء محطات صرف صحى ومعالجة صرف صحى وشبكات صرف صحي ومحطات وشبكات مياه شرب وكهرباء وغاز واتصالات وأبراج لتقوية شبكات المحمول إلى جانب مدارس ووحدات صحية ومجمعات حكومية وزراعية ووحدات تضامن ومراكز شباب ونقاط شرطة ووحدات سكنية بنطاق الصف وأطفيح وطرق رئيسية وفرعية.

حضر المؤتمر نائبى المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح ومسئولى الهيئات والشركات والإدارات المعنية بتنفيذ المشروعات.