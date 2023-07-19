مديرية العمل بشمال سيناء تستقبل طلبات الراغبين فى احتراف المهن المختلفة

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل مديرية العمل بشمال سيناء دفعات جديدة من الشباب الراغبين فى التدريب على المهن المختلفة من خلال مراكزها التدريبية بمدينتى العريش وبئر العبد.

وقال محمد سالم سليمان، مدير عام مديرية العمل بشمال سيناء، إن الدورات تدريبية فى مجال التدريب المهنى التحويلى، وتأتى فى إطار سعى الدولة وجهودها فى زرع ثقافة التدريب المهنى ورفع كفاءة الشباب من الجنسين فى مجال التدريب.

وأضاف أن مديرية العمل بشمال سيناء تواصل دورها فى مجال التدريب المهنى التحويلى وتستقبل طلبات المتقدمين للدورات التدريبية بمركز تدريب العريش على مهن صيانة أجهزة منزلية، وصيانة أعمال سباكة صحية صيانة أجهزة التبريد والتكيف ونجارة وأرابيسك وتفصيل وحياكة وتطريز يدوى وخرز كروشة وزخرفة واللحام وخراطة، وبمركز تدريب بئر العبد على مهن صيانة أجهزة منزلية وصيانة أعمال سباكة صحية ونجارة وتفصيل وحياكة وتطريز يدوى واللحام وميكانيكا السيارات.

وأوضح أن المستندات المطلوبة للمتقدم صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة المؤهل الدراسى وصورة شهادة الميلاد وصورة كعب العمل والرقم التأمينى مطبوع من التأمينات ويتم استقبال طلبات المتقدمين خلال أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ويشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

وقال إن مدة البرنامج التدريبى من شهر إلى شهرين حسب المهنة واحتساب مزايا عينية للثلاثة الأوائل لكل دورة حسب المهنة، ويتم تسليم كل متدرب شهادة إتمام الدورة التدريبية معتمدة.