محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة للشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج الأزهرية، تلتها كلمة الشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة منها، ومن أهمها الأخذ بالأسباب، والمثابرة والصبر على الصعاب والشدائد من أجل تحقيق الأهداف، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وتبادل " الفقي " التهاني مع الحاضرين، معبرا عن خالص تهانيه القلبية للشعب المصري عامة، ولأهالي سوهاج بصفة خاصة بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بسوهاج، بمسجد العارف بالله، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ، بحضور الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية، وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج .