محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

جنوب سيناء - ياسر عامر

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 وذلك بمسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ.

بحضور اللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف ولفيف من أهالي مدينة شرم الشيخ.

وادي محافظ جنوب سيناء ومرافقيه صلاة العشاء ثم استهل الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عفيفي، ثم كلمة وزارة الأوقاف وألقاها وكيل الوزارة بالمحافظة وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ابتهالات للمبتهل محمود المشد.

وحرص المحافظ في ختام الاحتفال بتهنئة الحضور وقام بتوزيع مبالغ مالية علي الاطفال بالمسجد كعيدية بمناسبة الذكرى العطرة للهجرة النبوية الشريفة.