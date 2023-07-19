اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:11 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 وذلك بمسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ.

بحضور اللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف ولفيف من أهالي مدينة شرم الشيخ.
 
وادي محافظ جنوب سيناء ومرافقيه صلاة العشاء ثم استهل الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عفيفي، ثم كلمة وزارة الأوقاف وألقاها وكيل الوزارة بالمحافظة وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ابتهالات للمبتهل محمود المشد.
 
وحرص المحافظ في ختام الاحتفال بتهنئة الحضور وقام بتوزيع مبالغ مالية علي الاطفال بالمسجد كعيدية بمناسبة الذكرى العطرة للهجرة النبوية الشريفة.
 
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (1)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (2)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري 

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (3)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (4)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (5)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (6)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (7)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري (8)
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

مديرية الاوقاف

الاحتفال بالعام الهجري

1445 هجري

احتفالات ومناسبات دينية

مسجد الصحابة

السوق القديم

شرم الشيخ

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة