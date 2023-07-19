محافظ جنوب سيناء يتفقد الأنشطة التجارية بمنطقة مصر القديمة بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عددا من الأنشطة التجارية بمنطقة مصر القديمة بالسوق القديم بشرم الشيخ، ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة تعدد الأنشطة وتوفير أنماط مختلفة لتناسب الأذواق للوفود الزائرة.

كما شدد المحافظ خلال الجولة علي ضرورة اتخاذ كافة تدابير الأمن والحماية المدنية والنظافة والإجراءات الصحية في الأنشطة التي تقدم خدمات مواد غذائية ومأكولات.

كما حرص المحافظ خلال الجولة علي توزيع مبالغ نقدية علي عمال النظافة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وحرص الكثير من السائحين من مختلف الجنسيات وكذا الوفود المختلفة لمنطقة السوق القديم علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء، وقدموا له الشكر علي ما تشهده المدينة الساحرة من اعمال تطوير ونظافة وجمال، كما حرص المحافظ علي الاستماع لجميع مقترحاتهم مرحبا بهم علي أرض جنوب سيناء عامة وشرم الشيخ خاصة،

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ