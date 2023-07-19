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محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقى.. صور

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:39 ص
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بالمسجد التوفيقى.. صور محافظ بورسعيد يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، وذلك مناسبة ليلة رأس السنة الهجرية. 
 
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والقيادات الدينية والأزهر الشريف ومنطقة الواعظ. 
 
وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الحديث عن هجرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى "يثرب" والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، خاصة "الأخذ بالأسباب".
 
 
المخافظ خلال الاحتفالية
المخافظ خلال الاحتفالية

جانب من الحضور بالاختفالية
جانب من الحضور بالاختفالية

حضور الاحتفالية
حضور الاحتفالية

كلمة الأزهر الشريف
كلمة الأزهر الشريف

كلمة الأوقاف
كلمة الأوقاف
 

 


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