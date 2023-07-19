محافظ بورسعيد يشكر وزير الداخلية بعد زيادة عدد جماهير المصرى بنهائى كأس الرابطة

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاستجابته لطلبه بزيادة عدد جماهير النادي المصري بمباراة نهائي كأس الرابطة المقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية إلى 5000 مشجع من جماهير النادي المصري، وذلك استجابة للرغبة الجماهيرية لمحبى وعشاق المصرى ببورسعيد الراغبين فى مساندة فريقهم بتلك المباراة المرتقبة.

وقال محافظ بورسعيد، إن موافقة وزير الداخلية جاءت تأكيدا على الثقة فى منظومة الأخلاق والقيم الرياضية لمشجعى المصرى والتى وضحت جيدا بجميع مباريات الفريق البورسعيدى التى أقيمت باستاد برج العرب، ضمن المسابقات الثلاث الدورى وكأس مصر وكأس الرابطة، وكان آخرها المشهد الحضارى لتلك الجماهير المخلصة التى بلغ عددها 3 آلاف مشجع بمباراة فيوتشر بالدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتزام جماهير النادي المصري وحسهم الوطني في التعبير عن مطلبهم بشكل حضاري، متمنيا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في تحقيق حلم جماهير النادي المصري العظيمة أبناء بورسعيد الباسلة، بحصد هذه البطولة الغالية، في ظل دعم غير مسبوق من مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي والذي يعمل جاهدا من أجل فرحة الجماهير.