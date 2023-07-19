محافظ الشرقية يتفقد اللمسات الأخيرة بمشروع نفق عرابى فى الزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى 240 مليون جنيه، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي، وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ على 3 مراحل وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وجارى تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ودخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

بينما أوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذة أن النفق جارى إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر ، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من اعمال صب الخرسانة المسلحة بالفاصل الأخير من المرحلة الثالثة بالنفق وكذلك الأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشيء لأصله ومن المقر الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالنفق نهاية شهر أغسطس القادم.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

ورافق المحافظ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق و رضا بكري رئيس حى أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.