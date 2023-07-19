محافظ الإسكندرية: تطوير مسجد المرسى أبو العباس على غرار مسجد الحسين.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية بالعام الهجري الجديد، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لأهالي محافظة الإسكندرية بحلول العام الهجري الجديد.

وأضاف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن أعمال تطوير ساحة ميدان مسجد أبو العباس المرسي منذ انطلاق إشارة البدء في المشروع بتكلفة مبدئية تعدت 250 مليون جنيه، ومدة تنفيذ في المشروع 24 شهرا، يشمل تطوير جميع ميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس علي التراث المعماري، وأنه لم يتم نقل أي ضريح من مكانه.

وأشار محافظ الإسكندرية، أن تطوير مسجد سيدي المرسي أبو العباس، سوف يتم تطويره علي غرار مسجدي الحسين والسيدة نفسية، وأن الدولة تتولي أعمال التطوير لميدان المساجد ومسجد المرسي أبو العباس لمكانتهم الدينية والتاريخية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية، لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شهد احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله أبوالعباس المرسي بمنطقة الجمرك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بالإسكندرية، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والشيخ أحمد درويش إمام مسجد أبوالعباس، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عباس العسيوى.

كما ألقى الشيخ هاشم الفقي خطبة بالإنابة عن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والاحتفال بالعام.



اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال الاحتفال بالعام الهجري الجديد



اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية