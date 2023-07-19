محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الشامل بمستشفى حورس

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الأربعاء، التشغيل التجريبى لمستشفى حورس العام بإدفو، والتى وصلت تكلفتها الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه، وتأتى ضمن 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية، لتخدم أكثر من نصف مليون نسمه ، إستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستمع محافظ أسوان خلال الجولة لشرح حول مستشفى حورس التى تضم، 3 مبانى بها 176 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً قسم العيادات الخارجية و 7 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 18 حضانة و 18 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

رافق المحافظ، خلال جولته التفقدية بالمستشفى، العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد شعبان نائب مدير فرع أسوان للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأيضاً إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم التشغيل التجريبى لعدد من الصروح الطبية سواء المستشفيات أو المراكز الطبيبة ووحدات تنظيم الأسرة ضمن الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة.

وأشار إلى أن ذلك يعمل بالتوازى على الإرتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية ، وتقديمها بجودة عالية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً حيث أنه تم وجارى نقل تبعية 76 مركز طبى ووحدة صحية و 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

وإستمع المحافظ لشرح من الدكتور أحمد محرم مدير عام المستشفى والذى أكد على أن هذا الصرح الطبى الكبير الذى يخدم أكثر من نصف مليون مواطن يضم 139 طبيب فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية ، بجانب 558 من أطقم التمريض نجحت فى التعامل العلاجى بجودة عالية ، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع حوالى 50 ألف متردد ، مع إجراء أكثر من 850 عملية كبيرة ومتوسطة ،بالاضافة إلى التدخل الطبى لحوالى 14ألف و 600 مريض بالعيادات الخارجية.