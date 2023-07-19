محافظ أسوان: تشغيل مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال منتصف أغسطس المقبل

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب بإنهاء مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بشكل كامل خلال الأيام القادمة، وتلافى كافة العيوب والمشاكل الفنية، ليتم تشغيله فى منتصف أغسطس المقبل.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلاً عن مسئولى الهيئة القومية، والمقاولون العرب.

وكلف محافظ أسوان، مديرية الإسكان أن تقوم بالإشراف الفنى، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمشروع للوقوف على أى تقصير أو معوقات ليتم التعامل الفورى معها بما يساهم فى الوصول إلى الهدف المرجو بإنجاز هذا المشروع ، على أن يراعى تطبيق حلول فنية مبتكرة ، وغير تقليدية فى مراجعة خط الانحدار بطول 12 كم ، تواكباً مع أعمال العزل لبعض الخطوط ، وتغيير فراعات الدخول على محطة الرفع الرئيسية، على أن يتوازى مع ذلك البدء فى إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحى لشركة مياه الشرب لتقوم بالإدارة الفنية له عقب إنهاءه على الوجه الأكمل.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بحماية النيل والمسطحات المائية والبيئة بتحرير محاضر وغرامات فورية كبيرة لكل من يثبت قيامه بإلقاء أى مياه صرف فى نهر النيل للحفاظ عليه من أى مصادر للتلوث .



