محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفيا.. فرص عمل بمزايا تأمينية

كتبت – مرام محمد

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، ملتقى توظيفياً بمقر الجهاز الكائن فى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، بدءًا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتى: (أمن بكمبوند في مدينة السادس من أكتوبر - أمن بماركت في الشيخ زايد - أفراد أمن بمستشفى في شارع فيصل - أفراد أمن بحدائق الأهرام - أمن بكمبوند في التجمع الخامس - أمن بمعرض سيارات في شارع فيصل - أمن بكمبوند في الشيخ زايد - أمن بماركت في الرحاب).

وحدد الجهاز شروط ومزايا الوظائف على النحو الآتى: (المؤهل بداية من إعدادى - السن من 21 إلى 45 - تأمين صحي - تأمين اجتماعي من أول يوم عمل - زيادة سنوية - 4 أيام راحة في الشهر - يوجد سكن في بعض المواقع).