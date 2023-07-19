محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان "الهوية وحماية المستقبل" ضمن فاعليات معرض الكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان "الهوية وحماية المستقبل"، للكاتبة نشوى الحوفى، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر.

وقد بدأت نشوي الحوفي حديثها بنبذة عن حياتها العملية ومقالاتها وتكريماتها وأهم اللقاءات التي قامت بها مع الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والبابا تواضرس.

ثم تحدثت عن الهوية المصرية، موضحة أن الحضارة المصرية تُدرس في الخارج وهي الحضارة الوحيدة التي تقوم على الاقتصاد والإبداع والأخلاق، وذكرت كيف أن اسم مصر حاضر من أكثر من 10 آلاف سنة، وأنها منذ القدم ميزان العدالة وأن بها حضارة وعلوم سبقت العالم بقرون، وأن في مصر بدأت أول دولة بحكومة مركزية في التاريخ.

وتكلمت عن احترام الإسلام للمرأة والذي كان ظاهرا منذ العصور القديمة أيضا، حيث كان هناك وصايا لاحتواء المرأة واعطاءها مكانتها مثل إيزيس ونفرتيتي ونفرتاري.

كما أضافت أن مصر تعتبر الأرض المباركة ليوم الدين ويجب ان نحافظ ونفهم هويتنا جيدًاً وندافع عنها لان التنازل عن فهمها يضعفنا.

كما عرضت كل ما مرت به مصر منذ القدم وحتى الان من صعوبات وحروب وكيف واجهتها. وذكرت ما تملكه مصر من مباني تمثل الهوية المصرية من كل العصور مثل جامع ابن طولون والازهر والسلطان حسن وشارع المعز وقلعه صلاح الدين.

وقالت: "من واجبنا ان نفهم التاريخ جيداً ولا ننساق وراء الشائعات ونركز في الاحداث كي لا نكرر أخطاء الماضي ولنستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة".

وأضافت أن مصر هي السلام وهي دوله قوية لا تركع رغم الإرهاب والتحدي والصعوبات. وذكرت في نهاية حديثها الصعوبات التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة وكيف استطاعت ان تتخطاها وعرضت أهم الإنجازات التي تمت والمشاريع العديدة والهدف منها وكيف ان مصر فقدت عدد كبير من أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقي مصر قوية.