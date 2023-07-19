متى يجب عليك تغيير دواء السكر الخاص بك؟

كتبت نهير عبد النبى

تقدم أدوية السكري من النوع 2 العديد من الخيارات للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم (المعروف أيضًا باسم جلوكوز الدم) وحالتك لكن في بعض الأحيان لا ينجز الدواء وظيفته ، أو يتسبب في آثار جانبية مزعجة ، أو لا يختلط جيدًا مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.

وحسب ما ذكره موقع webmdإذا كان علاجك لا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية أو لا تشعر أنه مناسب لك ، فتحدث إلى طبيبك قد يخبرونك أن الوقت قد حان لتغيير خطة العلاج الخاصة بك.

قد يحتاج طبيبك إلى تغيير دوائك أو جرعتك أو جوانب أخرى من علاجك إذا كان لديك في كثير من الأحيان:



-ارتفاع نسبة السكر في الدم من المهم أن تحافظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي هذا يقلل من فرص حدوث مضاعفات ويساعدك على إدارة الحالات الأخرى التي تترافق مع مرض السكري. إذا كانت قراءات الجلوكوز لديك تتجه نحو الارتفاع الشديد مع أدويتك الحالية ، فيمكن لطبيبك تغيير جرعتك أو إضافة دواء آخر.

يمكن أن يحدث هذا حتى إذا كان الدواء الخاص بك يعمل بشكل جيد في البداية في بعض الأحيان لم يعد يفعل الحيلة من تلقاء نفسه بعد الآن.

إذا كان أحد الأدوية لا يتحكم في نسبة السكر في الدم جيدًا بما يكفي ، فقد يضيف طبيبك دواءً آخر. إذا لم يعمل اثنان ، فيمكنهما إضافة ثلث.



-انخفاض سكر الدم في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي أدوية السكري إلى انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير يمكن أن يجعلك تشعر بالارتعاش والتعرق والدوار والارتباك يسمي طبيبك هذا نقص السكر في الدم ، ويمكن أن يكون خطيرًا.

إذا حدث ذلك كثيرًا ، فقد يحتاج طبيبك إلى خفض جرعتك أو تغيير الدواء.



-الآثار الجانبية لأدوية السكري قد يكون الوقت قد حان أيضًا لتغيير دواء السكري الخاص بك إذا تسبب في آثار جانبية تتداخل مع حياتك ، أو إذا كان يتفاعل مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.

ضع في اعتبارك أن بعض الآثار الجانبية مؤقتة حيث يعتاد جسمك على دواء جديد تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك آثار جانبية خطيرة أو إذا لم تختف يمكنهم إخبارك بأفضل الطرق للتعامل معهم.

تعمل الأنواع المختلفة من أدوية السكري بطرق مختلفة لكل منها آثاره الجانبية المحتملة والطرق التي يمكن أن تتفاعل بها مع الأدوية الأخرى التي تتناولها تأكد دائمًا من أن طبيبك يعرف أي أدوية تتناولها.



عندما تتناول هذه الأدوية ، يمكن أن يكون لديك:

غثيان

غاز

الانتفاخ

الإسهال أو اضطراب المعدة

نقص فيتامين ب 12

عادة ما تكون هذه المشاكل مؤقتة. يمكن أن يساعد تناول الدواء مع الطعام.

إنه نادر ، لكن الميتفورمين يمكن أن يسبب حالة خطيرة تسمى الحماض اللبني . يحدث هذا عندما يتراكم الكثير من حمض اللاكتيك (مادة كيميائية يصنعها جسمك عندما يكسر الكربوهيدرات) في مجرى الدم. اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض:

-ضعف أو تعب غير عادي

-صعوبة في التنفس

-ألم عضلي غير طبيعي

-مشاكل مفاجئة في المعدة ، مثل القيء أو الإسهال

-فقدان الشهية