كبير الدبلوماسيين الصينيين: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة حول تغير المناخ

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قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة للتصدي بشكل مشترك لتغير المناخ، وحث الولايات المتحدة على تبني سياسة منطقية وعملية وإيجابية تجاه الصين.

وأدلى وانج، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في بكين الثلاثاء.

وأكد وانج أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون الصيني الأمريكي في الاستجابة لتغير المناخ.. ومع ذلك، فإن هذا التعاون يحتاج إلى تفهم ودعم شعبي في كلا البلدين وظروف مواتية توفرها علاقات ثنائية سليمة، بحسب صحيفة /تشاينا ديلي/ الصينية.

وفي معرض إشارته إلى أن العالم بحاجة إلى علاقات صينية أمريكية مستقرة، دعا وانج البلدين إلى التنفيذ الفعال للتفاهمات المشتركة المهمة التي توصل إليها الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن في اجتماعهما في بالي بإندونيسيا في نوفمبر من العام الماضي.

وقال وانج إنه يتعين على البلدين العمل معا لإزالة التدخلات وإعادة العلاقات الثنائية إلى التنمية السليمة، وشدد على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة اتباع مبدأ صين واحدة، والتعامل مع قضية تايوان بشكل صحيح، وممارسة الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع الصين.

من جانبه، قال كيري إن الولايات المتحدة تولي أهمية لاستقرار العلاقات مع الصين، وتأمل في العمل معها لزيادة تحسين العلاقات.

كما أشار كيري إلى أن الولايات المتحدة تتبع دائما سياسة صين واحدة.. وقال إن الولايات المتحدة تأمل في تعزيز التعاون مع الصين بروح الاحترام المتبادل، ومعالجة خلافاتهما بشكل صحيح، والعمل مع الصين لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ.