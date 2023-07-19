قطع المياه بقريتى دملاش وميت زنقر بالدقهلية اليوم لمدة 4 ساعات

الدقهليه شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قطع المياه عن قريتى دملاش التابعة لمركز بلقاس وميت زنقر التابعة لمركز طلخا، اليوم، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة (بلاستيك)، القادم من دملاش إلى ميت زنقر.



وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمه للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وجه رؤساء مجالس المدن بمتابعة تلك الأعمال، لضمان سرعة عودة المياه مرة أخرى للمواطنين بأسرع وقت.