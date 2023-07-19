قافلة طبية بقريتى سنجها و سمعان فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استئناف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وجمعية الأورمان، عضو التحالف، العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين، حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 87 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي سنجها وعزبة سمعان مركز كفر صقر، وقرية الخلوه مركز ابو حماد، وقريتي حوض الطرفة والبيوم مركز الزقازيق.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، في بيانا: علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة الشرقية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.