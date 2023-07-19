فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قرية ميت المخلص فى الغربية اليوم

وتابع المصدر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات و تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية للتدخل السريع والفورى فى حالة حدوث أى أعطال أو حالات طوارئ.
وأكد المصدر أن المردود الإيجابى يستمر للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى، ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء فى العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع لتلبية كل الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.
وتابع المصدر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع أولا بأول الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.
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