فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قرية ميت المخلص فى الغربية اليوم

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة كهرباء شرق الغربية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قرية ميت المخلص التابعة لمركز ومدينة زفتى اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضافت الشركة أن الفصل سيتم فى نطاق الوحدة المحلية بالكامل، مناشدة أصحاب المنازل والمخابز والمستشفيات الواقعة فى ذلك النطاق توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

وفى سياق متصل قال مصدر بالكهرباء، إنه من المتوقع أن يسجل أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء فى أغسطس المقبل 35 ألف ميجا وات، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها مستعدة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.