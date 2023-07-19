غرفة الصناعات الغذائية: تصميم برامج دعم فنى وزيارات ميدانية للمصانع بالقليوبية

كتب إسلام سعيد

أعلن محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، حرص الغرفة على التواصل المباشر بالمنشآت الغذائية بالمنطقة الاستثمارية، والتى تعد نموذج مشرف للمناطق الاستثمارية المتخصصة وتقوم الغرفة بتقديم الدعم الفني والزيارات الميدانية لتأهيل المنشآت الغذائية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.

وأكد حرص الغرفة على التواصل مع كافة الجهات المتخصصة لعرض أنشطتها، وما يمكن تقديمه من خدمات للمنشآت الغذائية بالمنطقة لتطوير أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم ونفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال ندوة قطاع المعارض وأسواق التصدير لمنشآت المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمشاركة المجلس التصديري للصناعة الغذائية والمسئولين عن معرض فوود أفريكا.

وأكد البسيوني علي أن الغرفة علي أتم الاستعداد لإزالة أى عقبات تواجه الشركات في قطاع الصناعات الغذائية وتقديمها الدعم اللازم لتطوير أداء الشركات ورفع تنافسيتها داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير، وحث الشركات على الاستفادة من خدمات الدعم الفني الذى تقدمه الغرفة من خلال مبادرة المسار الأخضر، والتى تتم حاليا بالشراكة مع مشروع "إيراس" الممول من المعونة الأمريكية.

وأشار إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية الذي يعد نموذجا ناجحا للتكامل بهدف تحقيق أقصي استفاده لقطاع الصناعات الغذائية إنتاجا وتصديرا، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجيه مع معرض فوود أفريكا، والذى ستعقد دورته الجديدة في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، أهمية التعاون بين كافة الجهات لمساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة علي زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى وجود 16 منطقة استثمارية علي مستوي الجمهورية من بينها المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تم تنفيذها بنظام المطور.

ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها تعد من المناطق الواعدة في الاستثمار الصناعى، وتتعدي نسبة المنشآت التي تقوم بالإنتاج 70% مشيراً إلى أنه جارى عمل توسعات جديدة لاستيعاب حجم الطلب المتزايد علي المناطق الاستثمارية.

وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يقدم خدمات عديدة للشركات المصدرة وجهة استشارية تابعه لوزارة التجارة والصناعة لدعم الشركات المصدره ونمو الصادرات الغذائية الي الاسواق الخارجيه حيث تساهم بها الصناعات الغذائية بنحو 4.2مليار دولار، مشيرة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تتركز في أهم أسواق الدول العربية منها السعودية وفلسطين واليمن والسودان بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا وإيطاليا وبولندا وروسيا وألمانيا وباقي دول العالم.

وقالت مي خيري ان المنتج الغذائي المصري في تطور مستمر ويحقق أعلي مستوي من الجودة طبقا للمعايير الدولية حيث تعد مصر من أكبر مصدري للفراولة المجمدة علي مستوي العالم، بالإضافة الي العديد من المنتجات الغذائية المتنوعة من أصل زراعي وبنسبة مكون محلي حوالي 95%.

وأكدت علي ان المجلس يقدم خدماته لمجتمع المصدرين في المجال الغذائي من خلال عقد الندوات المتخصصه في مجال التصدير و التعريف بمقدمي الخدمات في قطاع التصدير واعداد دراسات السوق وتنظيم البعثات التجاريه والاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة علي مستوي العالم، مشيرة إلى أن هناك توجه بفتح أسواق جديدة من خلال البعثات التجارية والمعارض.

وأكدت داليا قابيل المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا، أهمية المعارض الدولية لمساعدة الشركات علي التصدير وذلك بالتعاون مع كل الجهات الداعمة لنمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية مع اتاحة فرص اكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الشركات والدعم الفني للمصانع من خلال البرامج التدريبية والتسويقية.

وقالت إن المعرض لديه شراكة متميزه مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية و يتم تنسيق العديد من المبادرات لتخصيص مساحات عرض مشتركه بهدف الشركات علي الاشتراك في المعرض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح فرص أكبر للنفاذ إلى الأسواق الخارجيه خاصة السوق الأفريقية.

وأكد أحمد غازي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ببنها، أهمية عقد اللقاءات بصفة دورية للتعرف علي احتياجات المنشآت الغذائية بالمنطقة، وأنه جار العمل علي إقامة معرض دائم لمنتجات المنطقة الاستثمارية يعكس إمكانيات الشركات ويعد نافذة للمشترين المحليين والدوليين لعقد لقاءات تبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية.