غرفة الأخبار المدمجة.. أحدث منظومة تدريبية لطلاب قسم الصحافة بإعلام القاهرة

كتب محمد صبحى

نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لقاء تعريفى للطلاب وتناول المنظومة التدريبية التي يعتمدها قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وخلال اللقاء التعريفي الذي انعقد خلال الأسبوع الجاري، ألقت الدكتورة أسماء رمضان محاضرة تعريفية بغرفة الأخبار المدمجة، أحدث الأشكال التدريبية التي أعلن قسم الصحافة عن تدشينها لتواكب منظومة التدريب الحديثة في تدريس الإعلام على مستوى كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وخلال كلمتها، استعرضت المدرس بقسم الصحافة ما تم إنجازه من حصاد التدريب الذى تم فيه استثمار طاقات الطلاب وتوجيههم في التدريب على تغطية الأحداث المهمة وعمل مواد مالتيميديا عنها بشكل احترافي، منوهة إلى أن الطلاب سعوا إلى تضافر جهود التعليم والتدريب في تقديم تلك الأحداث وصناعة زخم إعلامى لنشاطهم في الغرفة.

ونوهت الدكتورة أسماء رمضان إلى أن غرفة الأخبار المدمجة لديها العديد من الأدوات والمعدات الحديثة في مجال تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وأنها تسعى لتطوير وتقديم العديد من الخبرات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

وفي السطور القادمة إليك عزيزي القارئ أبرز المعلومات عن غرفة الأخبار المدمجة في كلية الإعلام جامعة القاهرة

توصيف غرفة الأخبار المدمجة بكلية الإعلام جامعةالقاهرة:

- لها مقر ثابت في كلية الإعلام جامعة القاهرة في الدور الخامس وتسمى "غرفة الأخبار المدمجة"

- تقوم الغرفة بإنتاج ونشر الأخبار على منصات مختلفة مثل صفحة الفيس بوك ويوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

- تعتمد غرفة الأخبار على صحافة الموبايل وصحافة الفيديو في الأساس ومن خلالها يتعلم الطلاب المهارات اللازمة لكتابة وتنفيذ الأخبار ودعمها بالصور والفيديو.

- يتم التركيز فيها على الأخبار في نطاق الجامعة بالأساس بجانب تغطية الأحداث المؤثرة والمتعلقة بالطلاب.

تقدم الغرفة تدريبات للطلاب في مجال صحافة الفيديو والموبايل وإدارة غرف الأخبار.

بدأ التجهيز للغرفة في سبتمبر الماضي وتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر متطورة مدعمة ببرامج مونتاج فيديد وصور.

ويوجد بالغرفة كاميرات حديثة وترايبود وجامبل لتثبيت الموبايل أثناء التصوير وميكروفونات بويا .

يتدرب بالغرفة حاليا 20 طالب من الفرقة الأولى والثانية إضافة لطلاب قسم الصحافة.

وضم فريق العمل: الدكتور عيد رحيل ، الدكتور أحمد عبد المقصود، الدكتورة أسماء رمضان ،الدكتورة ياسمين صلاح، بسمة عبود، أميرة عز الدين، محمد خليل