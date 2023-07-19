وأوضحت الخارجية اليابانية، أن الدبلوماسى يوزو يوشيوكا (62 عاما)، والذي يشغل منصب رئيس المكتب القنصلي لليابان في مدينة بورتلاند الأمريكية، تم مهاجمته الشهر الماضي، من قبل سيدة تسيير بمفردها، حيث قامت بدفعه مما تسبب في سقوطه على الأرض .

وتم نقل يوشيوكا، الذي أصيب بجرح قطعى فى الرأس إثر اصطدامه بالرصيف عقب سقوطه جراء الاعتداء، بيد أنه خرج من المستشفى في نفس اليوم.

وبحسب التقرير، تم توجيه تهمة الهجوم المتعمد للسيدة التي تبلغ 23 عاما، والتي سبق وأن تم اتهامها بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 76 عاما من أصل آسيوي في شهر أغسطس من العام الماضي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ورفضت الوزارة الإدلاء بأية تفاصيل بشأن المشتبه به لأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

