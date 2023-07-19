طقس بورسعيد.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 35 درجة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها أن توقعات درجات الحرارة فى محافظة بورسعيد تصل الصغرى إلى 25 والعظمى تصل إلى 35 درجة.

وأضافت الهيئة، أن يشهد اليوم يشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرتوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.

استمرت موجة الطقس الحار في شتى أنحاء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة.