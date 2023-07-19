اليوم السابع
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طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد تطويره.. صور

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:11 م
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد تطويره.. صور طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
كتبت – مرام محمد

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انتهت محافظة الجيزة من أعمال رصف طريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل، بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية فى القطاع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وتواصل المحافظة من خلال مديرية الطرق والنقل، أعمال تخطيط الطريق وتركيب بلدورات وإنترلوك وتطوير ورفع كفاءة الإنارة، تمهيدا لتشغيل الموقف الجديد الذي يأتي ضمن مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

 

وشهدت مراحل العمل بمسار ترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل والتي تم تغطيتها بالكامل، إنشاء ساحات انتظار للمركبات تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، فضلا عن إنشاء مواقف سرفيس جديدة تستوعب حوالى 150 سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار.

طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (2)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
 
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (1)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
 
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (3)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
 
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (4)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
 
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (5)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير
 
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير (1)
طريق المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل بعد التطوير

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