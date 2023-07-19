صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية قرارة بمركز مغاغة ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم، قافلة طبية علاجية فى قرية قرارة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 19 و20 يوليو الجارى.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خدماتها لـ100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى، منها 13 ألف جدد و87 ألف مترددا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل وما بعد الولادة.