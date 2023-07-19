صحة الدقهلية: 92 ألفا و819 سيدة عدد المنتفعات بتنظيم الأسرة فى حملة "100يوم صحة"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إجمالى عدد المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 92 ألف و819 سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك خلال 20 يوماً من انطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وأوضح مكين أن إجمالى زيارات المستفيدات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة تجاوز 82ألفاً لافتاُ إلى حرص صحة الدقهلية إلى تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف مكين أنه فيما يخص أنشطة القوافل فقد بلغ عدد المترددين 5147 مواطناً كما تم إجراء عدد 764 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 370 حالة أشعة عادية وموجات صوتية إلى جانب تحويل 135 حالة للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.