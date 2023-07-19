ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن رئيس الحكومة الروسية قوله - أمام مجلس تنسيق بشأن تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية - "من المقرر زيادة شحنات الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة".

وأضاف أن إحدى أولويات المجلس هي ضمان تنفيذ أمر الشراء الحكومي في الوقت المناسب.

وتابع "لقد اكتسبت المؤسسة زخما كبيرا خلال العام الماضي، حيث تضاعف إنتاجها بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة المشمولة بالتقرير. كما أن المركبات المدرعة التي يصنعونها مطلوبة بشكل خاص لإنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة".